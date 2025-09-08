TGV. Mais de uma centena de casas serão demolidas em Gaia

Mais de uma centena de casas poderão ser demolidas por causa da construção do TGV em Vila Nova de Gaia.

As obras ainda não começaram, mas a Gaiurb, empresa municipal de urbanismo e habitação, admite que estão previstas cerca de 130 expropriações em oito freguesias do concelho.

Em declarações à Renascença, o presidente da Gairub, António Castro, explica que esse número ainda não está fechado: "Sabemos que 91 serão afetadas de forma definitiva e depois temos aqui mais um número que podem ser de afetação temporária ou definitiva."

Certo é que cerca de uma centena de demolições irão ocorrer em Gaia e, por isso, já há habitantes a serem notificados pelo consórcio responsável pela construção da linha de alta velocidade.