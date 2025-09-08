TGV. Mais de uma centena de casas serão demolidas em Gaia

08 set, 2025 - 07:00 • Ana Fernandes Silva
Mais de uma centena de casas poderão ser demolidas por causa da construção do TGV em Vila Nova de Gaia.
"Há pessoas que estão a ser contactadas porque a casa tem, determinadamente, que ir abaixo, segundo a mais recente proposta. Há outras que só estão ao seu lado e, portanto, há aqui uma variável que ainda não é conhecida", avança António Castro.
A Renascença sabe que haverá habitações afetadas na Rua da Póvoa de Cima, em Grijó, e também na Rua de Ramos e na Rua do Baixinho, em Canelas.