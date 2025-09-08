Menu
  Noticiário das 8h
  08 set, 2025
TGV. Mais de uma centena de casas serão demolidas em Gaia

08 set, 2025 - 07:00 • Ana Fernandes Silva

Já há habitantes a serem notificados pelo consórcio responsável pela construção da linha de alta velocidade, Saiba o nome de algumas ruas que serão afetadas.

Mais de uma centena de casas poderão ser demolidas por causa da construção do TGV em Vila Nova de Gaia.

As obras ainda não começaram, mas a Gaiurb, empresa municipal de urbanismo e habitação, admite que estão previstas cerca de 130 expropriações em oito freguesias do concelho.
Em declarações à Renascença, o presidente da Gairub, António Castro, explica que esse número ainda não está fechado: "Sabemos que 91 serão afetadas de forma definitiva e depois temos aqui mais um número que podem ser de afetação temporária ou definitiva."
Certo é que cerca de uma centena de demolições irão ocorrer em Gaia e, por isso, já há habitantes a serem notificados pelo consórcio responsável pela construção da linha de alta velocidade.

"Há pessoas que estão a ser contactadas porque a casa tem, determinadamente, que ir abaixo, segundo a mais recente proposta. Há outras que só estão ao seu lado e, portanto, há aqui uma variável que ainda não é conhecida", avança António Castro.

A Renascença sabe que haverá habitações afetadas na Rua da Póvoa de Cima, em Grijó, e também na Rua de Ramos e na Rua do Baixinho, em Canelas.

O presidente da Gaiurb realça que "as pessoas, naturalmente, têm dificuldade na interpretação de um projeto que é muito técnico" e, portanto, a autarquia tem "estado a apoiar, que é isso que pode fazer".
