Acidente de trabalho faz uma vítima mortal no concelho de Pombal

09 set, 2025 - 23:21 • Lusa

O alerta para o acidente de trabalho, na localidade de Arroteia, foi dado às 15:18.

Um homem morreu esta terça-feira num acidente de trabalho numa empresa do concelho de Pombal, no distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o alerta para o acidente de trabalho, na localidade de Arroteia, foi dado às 15:18.

Ao local acorreram meios dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR, referiu a fonte do Comando Sub-regional.

Já fonte da GNR adiantou que a vítima mortal é um homem de 60 anos e o acidente de trabalho, na freguesia da Redinha, foi uma queda.

