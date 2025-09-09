Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 09 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Acidente no Elevador da Glória

Bombeiros defendem simulacros obrigatórios nos transportes públicos

09 set, 2025 - 14:59 • Lusa

"A segurança da cidade de Lisboa e do país tem de ser a primeira obrigação dos governantes", assinalou o bombeiro.

A+ / A-

A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) defendeu esta terça-feira a obrigatoriedade de simulacros nos transportes públicos e outros equipamentos, uma das recomendações que deixou no encontro que teve com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

A reunião com Carlos Moedas foi pedida pela ANBP antes do que aconteceu no elevador da Glória, na passada quarta-feira, em Lisboa, mas o mortal acidente acabou por dominar a agenda, com os bombeiros a colocarem a tónica na prevenção.

Os bombeiros devem ter "contacto direto" com "tudo o que gravita" nas cidades, no sentido de se realizarem simulacros, em conjunto com os técnicos e as empresas que supervisionam os equipamentos.


Fernando Medina à Renascença: "Moedas mente para fugir do Moedas oportunista de 2021"

Conversa de Eleição

Fernando Medina à Renascença: "Moedas mente para fugir do Moedas oportunista de 2021"

O antigo autarca da Câmara de Lisboa acusa Carlos (...)

"Havendo esses exercícios, simulacros, visitas, trabalho com os bombeiros, a probabilidade de haver uma situação desta natureza será bem menor", porque bombeiros, técnicos e empresas "obrigam-se a fazer um relatório, que vai ser estudado, vai ser analisado", realçou Fernando Curto, presidente da ANBP.

"Devia ser obrigatório que isso acontecesse", vincou, relatando que Carlos Moedas "concordou, achou que é legítimo" adotar esse procedimento no futuro.

"A segurança da cidade de Lisboa e do país tem de ser a primeira obrigação dos governantes", assinalou o bombeiro.

O presidente da autarquia de Lisboa, o social-democrata Carlos Moedas, não prestou declarações no final do encontro.

O acidente ocorrido na passada quarta-feira com o elevador da Glória provocou 16 mortos e vários feridos com gravidade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 09 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas