  • Noticiário das 22h
  • 09 set, 2025
Carina Quaresma vai presidir à Comissão para Cidadania e Igualdade de Género

09 set, 2025 - 21:42 • Lusa

"A aposta nesta nova liderança tem como objetivo garantir que a CIG assume um papel de coordenação nas políticas de prevenção e combate à violência doméstica", indica o gabinete da ministra Margarida Balseiro Lopes.

A licenciada em Direito Carina Quaresma é a nova presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), anunciou esta terça-feira o Governo, que considerou o combate à violência doméstica como a "grande prioridade" nessa área.

"A ministra da Cultura, Juventude e Desporto nomeou, em regime de substituição, para a presidência da CIG Carina Quaresma, doutorada em Direito e Segurança e mestre em Gestão e Políticas Públicas", adiantou o gabinete de Margarida Balseiro Lopes em comunicado.

Segundo o ministério, a nova presidente, que assume funções na quinta-feira, tem acompanhado diversas áreas no âmbito dos direitos humanos, grupos populacionais e "vítimas especialmente vulneráveis, designadamente violência doméstica, tráfico de pessoas, igualdade de género, discriminação racial e direitos das crianças".

"A aposta nesta nova liderança tem como objetivo garantir que a CIG assume um papel de coordenação nas políticas de prevenção e combate à violência doméstica. Esta é a grande prioridade do Governo na área da Igualdade", salientou o comunicado.

O vice-presidente Manuel Albano mantém-se em funções, referiu ainda o ministério, adiantando que Margarida Balseiro Lopes agradece o trabalho desenvolvido na comissão pela presidente cessante Sandra Ribeiro.

