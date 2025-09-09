Criança encontrada a caminhar sozinha e descalça entregue na PSP de Aveiro

Uma criança de 12 anos, alegadamente vítima de maus-tratos, foi entregue na segunda-feira na Esquadra da PSP de Aveiro, após ter sido encontrada a caminhar sozinha e descalça na freguesia de Aradas, informou esta terça-feira aquela fonte policial.

Em resposta à Lusa, a PSP referiu que na segunda-feira, pelas 17h40, um cidadão entregou na Esquadra Policial de Aveiro, um menor, de 12 anos, que "terá encontrado a caminhar descalço, sozinho, na zona de Aradas".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a Polícia, a criança foi encaminhada para a Sala de Atendimento à Vítima, a fim de lhe proporcionar "um ambiente tranquilo".

"A criança apresentava alguns hematomas na face e zona do pescoço, pelo que foi conduzida às urgências de pediatria do Hospital de Aveiro, onde, por prevenção, ficou internada", refere a mesma nota.

De acordo com a mesma fonte, o menor foi notificado para efetuar exame médico-legal no Instituto Nacional de Medicina Legal de Aveiro, na quarta-feira, pelas 14h00.

A PSP refere ainda que o menor foi sinalizado para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aveiro, por suspeita de alegados maus-tratos, por parte da progenitora e companheiro, pelo que foram identificados.