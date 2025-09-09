Menu
Elevador da Glória. Ministério Público recolheu “extensa prova documental e material”

09 set, 2025 - 18:55 • Fábio Monteiro

Identificadas as 16 vítimas mortais do descarrilamento do elevador da Glória, ocorrido em Lisboa. O inquérito do Ministério Público prossegue sob segredo de justiça.

A+ / A-

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) confirmou ao Ministério Público (MP) a identidade das 16 vítimas mortais do descarrilamento do elevador da Glória, ocorrido em Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com uma nota oficial divulgada esta terça-feira, todas as diligências foram realizadas em articulação entre o Ministério Público, a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e o INMLCF, respeitando os protocolos nacionais e internacionais de identificação de vítimas em cenários de catástrofe.

“O INMLCF confirmou ao MP a identidade de todas as 16 vítimas mortais do descarrilamento do elevador da Glória”, lê-se na nota.

As vítimas, oito mulheres e oito homens, tinham idades compreendidas entre os 36 e os 82 anos. Cinco eram portuguesas, três do Reino Unido, duas da Coreia do Sul, duas canadianas (uma das quais com dupla nacionalidade canadiana e marroquina), uma suíça, uma francesa, uma ucraniana e uma norte-americana.

Segundo o Ministério Público, a informação sobre as vítimas foi junta ao inquérito em curso, no qual já foi recolhida “extensa prova documental e material”, bem como iniciadas “a inquirição de testemunhas”.

O inquérito, dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, decorre sob segredo de justiça.

As autoridades continuam agora a realizar as “competentes e adequadas perícias técnicas” para apurar as causas do acidente.

