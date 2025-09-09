Fogo que deflagrou em Chaves já está em conclusão

O incêndio que deflagrou na segunda-feira, em Chaves, entrou em fase conclusão às 05h35 desta terça-feira, mantendo-se 166 operacionais e 58 viaturas em vigilância no local, segundo fonte da Proteção Civil.

O segundo comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, Bruno Sarmento, disse à agência Lusa que os meios se vão manter no terreno ao longo do dia em ações de consolidação e rescaldo e atentos a reativações.

Adiantou ainda que, para ajudar, nestas operações, foi solicitada a atuação de um helicóptero pesado.

No terreno mantêm-se esta manhã, segundo Bruno Sarmento, 166 operacionais e 58 viaturas.

O fogo entrou em fase de resolução pelas 04h20 e, cerca de uma hora depois, estava em conclusão.

O incêndio deflagrou às 13:20 de segunda-feira em Santo António de Monforte e empurrado pelo vento forte estendeu-se por uma grande área, galgado várias aldeias e atingido um armazém agrícola com palha, feno e cereal, alimento para os animais de uma vacaria, em Bobadela.

Durante o combate ao incêndio, um bombeiro da corporação de Mesão Frio, também no distrito de Vila Real , sofreu uma luxação no ombro e foi transportado para o hospital de Chaves para observação.