Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Homem que ofereceu 500 euros por cabeça de imigrantes detido pela PJ

09 set, 2025 - 18:09 • Lusa

Suspeito de 56 anos divulgou um vídeo nas redes sociais vídeo onde incita à violência contra estrangeiros.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 56 anos por ter, alegadamente, difundido nas redes sociais um vídeo onde incita à violência contra pessoas de determinada nacionalidade, anunciou esta terça-feira esta força policial.

Em comunicado, a PJ referiu que nessas publicações o suspeito surge a oferecer dinheiro a quem atentar, de forma bárbara, contra a vida de determinados cidadãos estrangeiros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Afetando gravemente o sentimento de tranquilidade e de segurança na comunidade que, movidos por crescente onda de indignação e repulsa, replicaram denúncias junto das autoridades", frisou.

A PJ salientou que a divulgação do vídeo tornou-se viral, mobilizando a opinião pública, e provocando forte alarme social.

Na publicação, o suspeito oferece 500 euros pela cabeça de imigrantes brasileiros.

O detido, com antecedentes policiais por crimes contra o património, vai ser presente a primeiro interrogatório para ficar a conhecer as medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 10 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas