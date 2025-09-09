Homem que ofereceu 500 euros por cabeça de imigrantes detido pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 56 anos por ter, alegadamente, difundido nas redes sociais um vídeo onde incita à violência contra pessoas de determinada nacionalidade, anunciou esta terça-feira esta força policial.

Em comunicado, a PJ referiu que nessas publicações o suspeito surge a oferecer dinheiro a quem atentar, de forma bárbara, contra a vida de determinados cidadãos estrangeiros.

"Afetando gravemente o sentimento de tranquilidade e de segurança na comunidade que, movidos por crescente onda de indignação e repulsa, replicaram denúncias junto das autoridades", frisou.

A PJ salientou que a divulgação do vídeo tornou-se viral, mobilizando a opinião pública, e provocando forte alarme social.

Na publicação, o suspeito oferece 500 euros pela cabeça de imigrantes brasileiros.

O detido, com antecedentes policiais por crimes contra o património, vai ser presente a primeiro interrogatório para ficar a conhecer as medidas de coação.

