  Noticiário das 9h
  10 set, 2025
IPMA prevê aumento das temperaturas máximas a partir do fim de semana

09 set, 2025 - 19:58 • Lusa

Portugal continental vai registar nos próximos dias um aumento das temperaturas máximas, que deverão atingir entre 30 e 35 graus em várias regiões, no fim de semana, anunciou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA refere que, até quinta-feira, o tempo será condicionado por uma corrente de oeste, associada a ondulações frontais de fraca atividade, que trarão precipitação, sobretudo na quarta-feira e em especial nas regiões Norte e Centro.

Na quinta-feira este cenário ficará restrito ao Minho e Douro Litoral, acrescenta a nota.

A partir da tarde de sexta-feira, e até dia 16, "a intensificação da crista anticiclónica deverá proporcionar céu pouco nublado ou limpo, ainda que com neblinas e nevoeiros matinais no litoral a norte do Cabo Raso, situação que poderá persistir no Minho durante alguns dias.

As temperaturas máximas, que se mantêm abaixo da média para a época, vão subir ligeiramente na quinta-feira, com exceção do Minho, Douro Litoral e da faixa costeira a norte do Cabo da Roca.

O IPMA refere ainda que está prevista uma nova subida, mais significativa e generalizada, no domingo.

Segundo as previsões, nos dias 14 e 15 os termómetros deverão oscilar entre os 30 e 35 graus no Sul, no vale do Tejo e em alguns pontos do interior Norte e Centro, "valores acima do normal para esta altura do ano.

No restante território, as máximas deverão manter-se abaixo dos 30 graus.

Os detalhes sobre os avisos meteorológicos podem ser consultados através da página https://www.ipma.pt/pt/otempo/prev-sam/.

