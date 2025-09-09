Mais de quatro mil alunos do 1.º Ciclo podem começar ano letivo sem professor e, nos outros níveis de ensino, a falta de docentes pode afetar 94 mil crianças e jovens, segundo as contas da Federação Nacional dos Professores (Fenprof).

Em contratação de escola estão por preencher 184 horários do 1.º Ciclo, o que para o secretário-geral da Fenprof assume “uma dimensão enorme”, uma vez que “estamos a falar do primeiro contacto das crianças com a escola e percebem que não têm professor, que serão distribuídos por outras salas ou farão outras atividades”.

Em declarações à Renascença, José Feliciano Costa considera que “é um momento complicado a criança chegar à escola e ter logo esta notícia” da falta de professor.

Feitas as contas, aos “184 horários em falta, estamos a falar de mais de quatro mil crianças que não vão ter professor”, indica este dirigente, que assume que “isto é muito complicado e tende a agravar-se”.

As aulas para os mais de um milhão e 300 mil alunos do 1.º ao 12.º ano, começam entre 11 e 15 de setembro.

E nos outros níveis de ensino?

As contas são feitas pela Federação Nacional dos Professores, que em vésperas do início de novo ano letivo antecipa que a falta de docentes tende a agravar-se, afetando milhares de alunos, especialmente na Grande Lisboa, Alentejo e Algarve.

À Renascença, José Feliciano Costa revela que “neste momento há 1.121 horários nas chamadas ofertas ativas o que corresponde a 19.677 horas e, se não forem preenchidos até ao início do ano letivo, estamos a falar de cerca de 94 mil alunos sem professores”.

Este dirigente indica ainda os distritos onde vai sentir-se mais a falta de docentes, com base nos horários que ainda estão por preencher: “380 no distrito de Lisboa, 198 em Setúbal, 121 em Faro, 78 em Leiria e 71 em Santarém, são estes os distritos mais afetados”.

Por grupo de recrutamento, José Feliciano Costa indica o “top cinco com mais professores em falta”, nomeadamente “184 professores em falta para o 1.º Ciclo, 84 professores de inglês no 1.º Ciclo, no pré-escolar faltam 83 educadores e ainda o português e matemática, em que faltam 67 docentes em cada um destes grupos”.