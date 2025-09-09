Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 09 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Acidente

Muro cede em Évora e provoca danos em oito automóveis estacionados

09 set, 2025 - 17:09 • Lusa

O muro, que pertence a uma habitação particular que aparenta estar desabitada, é propriedade privada.

A+ / A-

Oito automóveis ficaram danificados ao serem atingidos por um muro que ruiu parcialmente, na madrugada de terça-feira, em Évora, sem provocar vítimas, revelou à agência Lusa o Serviço Municipal de Proteção Civil.

O coordenador municipal de Proteção Civil de Évora, Joaquim Piteira, indicou que o muro que ruiu situa-se num terreno privado junto à rotunda das Portas do Raimundo, uma das entradas do centro histórico da cidade.

Segundo o responsável, o muro, que pertence a uma habitação particular que aparenta estar desabitada, é propriedade privada, tal como o terreno onde se encontravam estacionados os oito carros atingidos pelos fragmentos da estrutura.

O alerta para a queda do muro foi dado às autoridades por volta das 03:15, referiu Joaquim Piteira, acrescentando que o Serviço Municipal de Proteção Civil vedou o espaço e a PSP tomou conta da ocorrência.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 09 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas