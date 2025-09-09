Muro cede em Évora e provoca danos em oito automóveis estacionados

Oito automóveis ficaram danificados ao serem atingidos por um muro que ruiu parcialmente, na madrugada de terça-feira, em Évora, sem provocar vítimas, revelou à agência Lusa o Serviço Municipal de Proteção Civil.

O coordenador municipal de Proteção Civil de Évora, Joaquim Piteira, indicou que o muro que ruiu situa-se num terreno privado junto à rotunda das Portas do Raimundo, uma das entradas do centro histórico da cidade.

Segundo o responsável, o muro, que pertence a uma habitação particular que aparenta estar desabitada, é propriedade privada, tal como o terreno onde se encontravam estacionados os oito carros atingidos pelos fragmentos da estrutura.

O alerta para a queda do muro foi dado às autoridades por volta das 03:15, referiu Joaquim Piteira, acrescentando que o Serviço Municipal de Proteção Civil vedou o espaço e a PSP tomou conta da ocorrência.