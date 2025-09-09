PJ deteve estrangeiro procurado por abuso sexual da própria filha

09 set, 2025 - 10:48 • Lusa
A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Almada um cidadão estrangeiro procurado pelas autoridades brasileiras por abuso sexual da própria filha quando esta tinha dois anos de idade.
Em comunicado, a PJ explica que o homem, um cidadão francês sob quem pendia um mandado de detenção internacional, se aproveitou da condição de pai da vítima e do facto de estar sozinho no quarto com a menina para abusar dela.
Os factos ocorreram entre 2019 e 2021, na residência familiar, no estado de Salvador, no Brasil.
O homem, de 32 anos, estava em Portugal desde 2024, em situação regular, e ensinava capoeira a crianças.
Segundo a PJ, foi condenado este ano a uma pena de 19 anos e três meses de prisão. O mandado internacional foi emitido no passado dia 02 de setembro.
O detido vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para decisão e aplicação de medida de coação.