Sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

09 set, 2025 - 07:34 • Lusa

Um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter foi sentido hoje a sul-sudoeste de Altares, na ilha Terceira, nos Açores, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter foi sentido esta terça-feira a sul-sudoeste de Altares, na ilha Terceira, nos Açores, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O abalo foi registado pelas 03h33 (04h33 em Lisboa) nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores com epicentro a cerca de 06 km a sul-sudoeste de Altares (Terceira).

De acordo com informação disponível até ao momento, este sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) na freguesia de São Bartolomeu de Regatos.

Foi também sentido, mas com menor intensidade na freguesia de Ribeirinha.

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", descreve o IPMA na sua página da internet.

Já com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".

