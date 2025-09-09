Soluções mais eficientes e sustentáveis para a agricultura em destaque na Agroglobal

O secretário-geral da Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP), Luís Mira diz que o setor agrícola tem "uma grande preocupação em ter menos impacto ambiental e em manter a sustentabilidade olhando sempre na questão do rendimento".

"Uma das características da Agroglobal é que se apresentam no campo os resultados destas inovações", diz Luís à Renascença, nesta terça-feira em que tem início a feira de agricultura Agroglobal, em Santarém, onde são apresentadas soluções mais sustentáveis e inovadoras para os agricultores.

Durante três dias, na Quinta da Alorna, em 80 hectares de terreno, os visitantes podem ver "ao vivo" as inovações a ser aplicadas. "As empresas estarão a explicar o que é que fizeram e quais são as maneiras de atingir esses resultados."

Na décima edição desta feira agrícola, há várias soluções que aliam a sustentabilidade e a eficiência, como é o caso de uma "solução de fertilização que permite poupar 60% do adubo que se utiliza".

"Em algumas das adubações, são feitas análises aos milhos semanalmente e consoante a carência atribui-se o adubo. Isto era uma coisa que não se fazia antigamente, colocava-se o adubo no início da cultura e depois não se fazia mais correção nenhuma", detalha Mira.

"Há aqui uma consciência de que é possível também poupar dinheiro na utilização destes fertilizantes e não perder com isso rendimento."

São também apresentadas inovações "que têm a ver com mais eficiência de água", como é o caso das colheitas de arroz em que é feita "a rega por gota a gota, e não a inundação como tradicionalmente se fazia".

Também se pode aplicar este sistema de rega às colheitas de milho, "em que a água é conduzida também por rega gota a gota, o que poupa muito mais água, evita doenças provocadas pelas regas superiores que têm fungos e outros tipos de situações.

O secretário-geral da CAP acrescenta que este sistema pode, ainda, fazer surgir novas variedades de colheitas: "Por exemplo no âmbito do milho, onde uma variedade mais pequena permite levar mais plantas por hectare, acrescentar 30 mil plantas a mais por hectare com resultados bastante bons."

Estas inovações propostas têm em conta "a capacidade do próprio solo, um elemento vivo. Há um conhecimento cada vez maior sobre a capacidade que os microorganismos do solo têm para sintetizar elementos que são fundamentais para o crescimento das plantas e é isso que se está a pôr em prática".



A implementação destes novos mecanismos nas colheitas obriga os agricultores a "a ter o domínio de uma técnica nova de fazer a cultura, de requerer outro tipo de informações técnicas".Luís Mira diz que os produtores agrícolas podem mostrar alguma desconfiança face a estas novas técnicas. "Um agricultor que tem 50 ou 60 anos, toda a vida fez arroz alagado, fica desconfiado. Ele vive daquilo, o rendimento dele é aquele, ele não pode estar a arriscar numa mudança que ele não esteja confiante" exemplifica o secretário geral da CAP, que relembra que "os problemas vão ser outros, vão ter questões que ele não domina".

Relativamente às alterações na fertilização, estas podem ser recebidas com mais facilidade "por se tratar de dinheiro direto. Poupa o ambiente, mas também poupa na certeira".

A CAP acredita que o governo português devia investir "numa política agrícola comum" para "incentivar as pessoas nesta nova tecnologia. Mas infelizmente isso ainda não foi feito".

O secretário-geral acredita que "era importante que o próximo quadro comunitário tivesse uma compensação e levasse a que as pessoas fossem experimentar estas novas tecnologias, esta nova forma de fazer a cultura bastante mais amiga do ambiente".



A Agroglobal tem início esta terça-feira, no CNEMA, em Santarém, e prolonga-se até ao 11 de setembro, quinta-feira. Durante três dias, a 10.ª edição da maior feira agrícola nacional reúne expositores nacionais e internacionais para mostrar aos profissionais agrícolas como é vivida a inovação na agricultura.