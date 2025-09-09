​Vacina da gripe passa a ser gratuita para bebés dos 6 aos 23 meses

A vacina contra a gripe passa a ser gratuita para todos os bebés dos 6 aos 23 meses de idade. Esta é a principal novidade da Campanha de Vacinação Sazonal Outono-Inverno.



A Campanha de Vacinação Sazonal contra a Gripe e contra a Covid-19 arranca a 23 de setembro e, mais uma vez, vai decorrer em unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e nas farmácias.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou esta terça-feira as respetivas normas.

A principal novidade da campanha Outono-Inverno deste ano é o alargamento da gratuitidade da vacinação contra a gripe a todos os bebés entre os 6 e os 23 meses. Esta vacinação decorre nas unidades de saúde do SNS.

A DGS explica que os dados nacionais demonstram que esta faixa etária apresenta taxas de hospitalização e de cuidados intensivos semelhantes às registadas entre pessoas mais idosas.

É também recomendada a vacinação das crianças com 2 a 4 anos para prevenção de doença grave.

Tal como no ano passado, quem tem 85 ou mais anos, reside num lar de idosos ou está na Rede Nacional de Cuidados Continuados vai receber uma vacina contra a gripe de dose elevada, que será ministrada nos centros de saúde.

A vacinação contra a gripe sazonal e contra a covid-19 é recomendada e gratuita para os grupos elegíveis e está disponível nas farmácias para quem tem entre 60 e 84 anos de idade e para os profissionais de saúde.