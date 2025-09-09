Menu
Vítor Escária é o novo diretor do Instituto Superior de Gestão

09 set, 2025 - 21:16 • Ricardo Vieira

Vítor Escária foi chefe de gabinete de António Costa e é arguido na operação Influencer. No seu gabinete foram encontrados 75.800 euros.

Vítor Escária, antigo chefe de gabinete de António Costa e arguido na operação Influencer, é o novo diretor do Instituto Superior de Gestão (ISG).

"Estamos a iniciar um novo capítulo na história do Instituto Superior de Gestão com energia renovada e com ambição no reforço da nossa missão enquanto Instituição de Ensino Superior de Excelência", refere o ISG, no comunicado em que anuncia a nomeação de Vítor Escária.

O Instituto Superior de Gestão, que pertence ao grupo privado Lusófona, destaque o currículo do antigo chefe de gabinete do primeiro-ministro, no último Governo de António Costa.

O assessor que une Sócrates e Costa. Quem é Vítor Escária?

"Doutorado em Economia na Universidade de York (Reino Unido), Mestre em Economia Monetária e Financeira e Licenciado em Economia no ISEG, é autor de diversos artigos científicos em revistas científicas. Supervisionou ainda diversas dissertações de mestrado e várias teses de doutoramento. Tem como áreas de especialização a economia do mercado de trabalho e a política económica."

O ISG considera que "com esta nova liderança, continuamos a construir um futuro de inovação, conhecimento e oportunidades para todos".

Vítor Escária é um dos arguidos na Operação Influencer. Nas buscas realizadas em novembro de 2023, no Palácio de São Bento, foram apreendidos 75.800 euros em dinheiro no seu gabinete.

O antigo chefe de gabinete é suspeito de tráfico de influências e recebimento indevido de vantagem. Aguarda o desenrolar do processo em liberdade.

Após um comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR), a anunciar que era alvo de um inquérito, o primeiro-ministro António Costa apresentou a demissão.

