Ano letivo arranca sem mediadores linguísticos nas escolas públicas

As aulas arrancam esta semana sem mediadores linguísticos nas escolas públicas, uma ausência que afeta diretamente os cerca de 160 mil alunos filhos de imigrantes que frequentam o sistema de ensino em Portugal.

A denúncia é feita por Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), em declarações à Renascença.

Segundo Filinto Lima, os diretores não puderam reconduzir os mediadores que já estavam ao serviço no ano letivo anterior, devido a orientações recebidas em agosto. Perante essa impossibilidade, foram obrigados a iniciar concursos públicos, que ainda decorrem e só estarão concluídos nas próximas semanas.

“Não podendo reconduzir, portanto, um mediador ou um professor ou um funcionário, a única hipótese que nos restava e que nos resta é, na verdade, abrir o concurso público que está a decorrer e que terá as suas fases, terá os seus timings, terá os seus prazos, e, portanto, não prevejo que antes de outubro a maioria das escolas públicas possam ter ao serviço uma peça que me parece ser essencial neste momento nas escolas públicas portuguesas, que é o mediador linguístico-cultural,” afirmou.

Contactado pela Renascença, o Ministério da Educação contrapõe, afirmando que os diretores podiam ter contratado os mediadores linguísticos sem recurso a concurso, o que teria permitido acelerar o processo. No entanto, os responsáveis escolares não interpretaram da mesma forma a nota enviada às escolas.

Na melhor das hipóteses, os 310 mediadores linguísticos previstos só estarão colocados no próximo mês. Estes técnicos são fundamentais para garantir a integração de milhares de alunos estrangeiros, muitos dos quais não dominam a língua portuguesa.

Filinto Lima alerta ainda para outras dificuldades no arranque do ano letivo, nomeadamente a falta de professores em algumas disciplinas, situação que se tem repetido nos últimos anos.

“O Ministério das Finanças deve, na verdade, ajudar a sua educação, apoiando os professores que estão longe de suas casas, a centenas de quilómetros das suas residências. Quem é que vai do norte do país, onde estão a maior parte desses 20 mil professores que dizem que são profissionalizados, quem é que vai para Lisboa, para a grande Lisboa, que é onde está o grande problema, pagar por um quarto 800 euros?”, questiona.