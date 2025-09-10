Apagão no Minho ainda afeta 1.800 consumidores

10 set, 2025 - 16:48 • Lusa
O fornecimento de energia elétrica já foi restabelecido para a maioria dos 21 mil consumidores que esta quarta-feira, pelas 12h19, ficaram sem luz no Alto Minho, havendo ainda 1.800 afetados, informou a E-Redes pelas 16h24.
Segundo fonte da empresa, os 1.800 consumidores ainda sem eletricidade são dos concelhos de Valença, Vila Nova de Cerveira, Caminha, Castro Laboreiro, em Melgaço e Arcos de Valdevez e não há previsão para o restabelecimento.
O corte do fornecimento de energia afetou ainda zonas do concelho de Ponte de Lima.
Segundo fonte da empresa, a avaria aconteceu às 12h19 na central hidroelétrica no lugar de France, freguesia de Sopo, Vila Nova de Cerveira, cujas causas são ainda desconhecidas.