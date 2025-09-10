Menu
Apagão no Minho resolvido ao fim de 5 horas

10 set, 2025 - 17:29 • Ricardo Vieira

A falha de energia deveu-se a uma avaria na central hidroelétrica no lugar de France. 21 mil clientes foram afetados.

O abastecimento de eletricidade foi restabelecido, pelas 17h03 desta quarta-feira, a todos os clientes afetados pelo apagão no Alto Minho, disse à Renascença fonte da E-Redes.

Os últimos 1.800 consumidores a ter energia de volta residem nos concelhos de Valença, Vila Nova de Cerveira, Caminha, Castro Laboreiro, em Melgaço e Arcos de Valdevez.

O corte do fornecimento de energia afetou ainda zonas do concelho de Ponte de Lima.

A falha de energia no Alto Minho deveu-se a uma avaria na central hidroelétrica no lugar de France, freguesia de Sopo, Vila Nova de Cerveira.

As causas ainda não são conhecidas.

O apagão acontece às 12h19 e afetou cerca de 21 mil consumidores.

