Apagão no Minho resolvido ao fim de 5 horas

O abastecimento de eletricidade foi restabelecido, pelas 17h03 desta quarta-feira, a todos os clientes afetados pelo apagão no Alto Minho, disse à Renascença fonte da E-Redes.

Os últimos 1.800 consumidores a ter energia de volta residem nos concelhos de Valença, Vila Nova de Cerveira, Caminha, Castro Laboreiro, em Melgaço e Arcos de Valdevez.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O corte do fornecimento de energia afetou ainda zonas do concelho de Ponte de Lima.



A falha de energia no Alto Minho deveu-se a uma avaria na central hidroelétrica no lugar de France, freguesia de Sopo, Vila Nova de Cerveira.

As causas ainda não são conhecidas.

O apagão acontece às 12h19 e afetou cerca de 21 mil consumidores.