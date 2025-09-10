Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ascensor da Nazaré encerrado por tempo indeterminado para manutenção

10 set, 2025 - 10:20 • Lusa

Enquanto o ascensor estiver parado, vai ser assegurado transporte alternativo de passageiros por autocarro, para garantir a mobilidade entre a Praia e o Sítio.

A+ / A-

O Ascensor da Nazaré está a partir de hoje encerrado ao público por tempo indeterminado para avaliação técnica dos equipamentos de transporte por cabo, informou o município do distrito de Leiria.

"Esta decisão decorre da necessidade de avaliação nacional dos equipamentos de transporte por cabo, medida preventiva que visa assegurar que o ascensor mantém todas as condições de operação em segurança", justifica a autarquia em comunicado publicado na sua página da Internet.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nos últimos meses, segundo os Serviços Municipalizados da Nazaré, o equipamento foi alvo de inspeções por entidades externas competentes - nomeadamente o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) - "sem que tenham sido levantadas reservas à sua utilização".

Ainda assim, "perante a recomendação técnica de substituição do cabo de tração, cuja intervenção já se encontrava prevista para o mês de outubro, e seguindo orientações das entidades reguladoras, o ascensor permanecerá encerrado até nova validação técnica que garanta a sua operação em condições de segurança máximas".

Enquanto o ascensor estiver parado, vai ser assegurado transporte alternativo de passageiros por autocarro, para garantir a mobilidade entre a Praia e o Sítio.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 10 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas