Avaria em central hidroelétrica provoca falhas de eletricidade na região do Alto Minho

10 set, 2025 - 15:01 • Catarina Severino Alves , Carla Fino
Uma avaria na central hidroelétrica do Sopo, no concelho de Vila Nova de Cerdeira, está a provocar falhas de eletricidade nalguns concelhos da região do Alto Minho.
Ponte de Lima, Monção, Arcos de Valdevez, Cerveira e Paredes de Coura estão entre as zonas afetadas.
À Renascença, fonte da E-Redes avança que a situação deverá normalizar-se dentro de 1 hora.
As causas da avaria ainda são desconhecidas.
As esquipas estão no local para restabelecer a eletricidade o mais rapidamente.