Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Energia

Avaria em central hidroelétrica provoca falhas de eletricidade na região do Alto Minho

10 set, 2025 - 15:01 • Catarina Severino Alves , Carla Fino

À Renascença, fonte da E-Redes avança que a situação deverá normalizar-se dentro de 1 hora.

A+ / A-

Uma avaria na central hidroelétrica do Sopo, no concelho de Vila Nova de Cerdeira, está a provocar falhas de eletricidade nalguns concelhos da região do Alto Minho.

Ponte de Lima, Monção, Arcos de Valdevez, Cerveira e Paredes de Coura estão entre as zonas afetadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

À Renascença, fonte da E-Redes avança que a situação deverá normalizar-se dentro de 1 hora.

As causas da avaria ainda são desconhecidas.

As esquipas estão no local para restabelecer a eletricidade o mais rapidamente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas