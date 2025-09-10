Câmara de Lisboa aprova projeto para ampliação do Hospital CUF Descobertas

A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira o projeto de ampliação do Hospital CUF Descobertas, no Parque das Nações, que pretende melhorar a oferta entre os vários serviços assistenciais, resultando na capacidade de 186 camas e 185 lugares de estacionamento.

Subscrita pela vereadora do Urbanismo, Joana Almeida (independente eleita pela coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), a proposta foi discutida em reunião privada do executivo municipal e foi aprovada com os votos a favor da liderança PSD/CDS-PP (que governa sem maioria absoluta) e do PS, indicou à Lusa fonte oficial da câmara.

De acordo com a mesma fonte, PCP, Livre e Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre) abstiveram-se e BE votou contra.

"A proposta apresentada consiste na ampliação do edifício existente do Hospital CUF Descobertas, [...] indo ao encontro da necessidade de melhorar a oferta entre os vários serviços assistenciais que caracterizam a unidade hospitalar, com vista ao seu funcionamento sustentável", lê-se no documento.

Este hospital privado está implantado na Rua Mário Botas, na freguesia do Parque das Nações, e abriu portas em 2001.

O projeto de ampliação proposto prevê ainda a realização de alterações no espaço público, incluindo uma nova saída viária para a Rua Corsário das Ilhas.

"Algumas destas alterações foram sendo realizadas desde o licenciamento inicial do edifício, justificadas pela necessidade constante de novas respostas e novas exigências, característica na evolução da dinâmica e funcionalidade das instalações hospitalares, pelo que a presente proposta visa também a respetiva legalização", refere o documento subscrito pela vereadora do Urbanismo.

O projeto tem uma área total de implantação de 5.571,58 m2 (metros quadrados) e uma área de construção de 26.438,58 m2, mantendo o número de pisos -- oito pisos acima da cota de soleira e três pisos abaixo da cota de soleira -- e alterando a altura da fachada para 27,15 metros (+1,35 metros), a altura da edificação para 31,25 metros (+2,05 metros), e "resultando na capacidade de 186 camas e 185 lugares de estacionamento".

"Face ao estudo de impacte visual apresentado, a proposta não é suscetível de afetar o sistema de vistas", indica a proposta, adiantando que se encontra em apreciação o licenciamento da construção de um parque de estacionamento público em direito de superfície no subsolo da Rua Mário Botas e, por isso, no projeto de ampliação do hospital será prevista e acautelada a articulação entre os respetivos acessos.

Este projeto urbanístico "constitui uma operação com impacte relevante, pelo que estaria, enquanto tal, sujeita ao regime de cedências e compensações", no entanto a proposta não prevê áreas de cedência para equipamentos e espaços verdes de utilização pública, uma vez que o Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da Expo 98 já contempla estas áreas.

A aprovação da obra de ampliação do Hospital CUF Descobertas é condicionada até ao deferimento da regularização patrimonial, apresentação do projeto de arranjos exteriores e do respetivo plano de acessibilidades, e compatibilização de acessos com o parque de estacionamento em apreciação.

Atualmente, o executivo da Câmara de Lisboa, que é composto por 17 membros, integra sete eleitos da coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) -- que são os únicos com pelouros atribuídos e que governam sem maioria absoluta --, três do PS, três do Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), dois do PCP, um do Livre e um do BE.