Charlie Hebdo publica cartoon com Elevador da Glória. Raminhos aponta associação forçada, Eduardo Madeira defende ângulo político

A edição desta quarta-feira da revista satírica francesa Charlie Hebdo está a provocar aceso debate nas redes sociais, sobretudo em Portugal, devido à ilustração escolhida para a capa. O cartoon recupera a imagem do Elevador da Glória, em Lisboa, para caricaturar a atual crise política em França. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. No desenho, o elevador amarelo aparece em descida descontrolada, com vários políticos franceses no seu interior, entre os quais Emmanuel Macron e Marine Le Pen. A ilustração é acompanhada da legenda: "vamos desbloquear tudo".

Ouvido pela Renascença, o humorista António Raminhos considera forçada a associação da tragédia portuguesa com a política francesa. “A única questão em relação à caricatura, que eu acho que é forçada, é a associação da tragédia à crise política em França”, disse. Raminhos admite que este não é o seu tipo de humor, mas reconhece que a sensibilidade em relação ao tema pode variar consoante a proximidade cultural. “Se fosse uma tragédia que envolvesse franceses, não sei se teriam a mesma opção. Obviamente, para nós que estamos mais perto dela, este tipo de caricaturas pode ter mais impacto”, sublinhou. Seria lícito a um humorista português brincar com esta tragédia? “Acredito que até já possa ter acontecido. Não é o meu tipo de humor, mas é só isso. Se é mau gosto, se é bom gosto, isso é sempre muito relativo. Eu gosto de um humor negro, mas quando vejo piadas sobre temas às vezes difíceis a única coisa que me acontece é: rio ou não rio. Há quem goste? Está tudo bem.”

