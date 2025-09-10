Detidos quatro suspeitos de tráfico de droga por via marítima

A Polícia Judiciária anunciou, esta quarta-feira, que desmantelou um grupo criminoso responsável pela introdução de grandes quantidades de cocaína na Europa, em colaboração com autoridades policiais de Espanha, Argentina e Perú, no âmbito da operação “Sagres-Lusitânia”.

Segundo a PJ, trata-se de um grupo “criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu, e na qual foram detidos quatro suspeitos, em Espanha, e apreendidos 510 Kg de cocaína”.

“A droga, transportada com recurso à utilização de contentores, era proveniente da América Latina e foi introduzida na Europa após a criação de uma rede empresarial de importação que utilizava diversos portos europeus”, esclarece a PJ, em comunicado, enviado à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A nota adianta que em Portugal foram desenvolvidas diversas diligências de investigação que permitiram identificar os vários circuitos comerciais utilizados pela organização criminosa, bem como proceder à identificação e controlo de vários contentores.

“No patamar da troca de informação e no quadro da cooperação policial internacional, foi possível identificar, desenvolver e analisar, em estreita cooperação com as autoridades policiais do Reino de Espanha, informação sobre os contentores utilizados e proceder ao seu acompanhamento até ao seu destino final, onde se procedeu à detenção dos principais responsáveis pela importação da droga para o continente europeu”, acrescenta a PJ.