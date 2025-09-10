Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Operação “Sagres-Lusitânia”

Detidos quatro suspeitos de tráfico de droga por via marítima

10 set, 2025 - 11:25 • Olímpia Mairos

De acordo com a PJ, a droga, transportada com recurso à utilização de contentores, era proveniente da América Latina e foi introduzida na Europa após a criação de uma rede empresarial de importação que utilizava diversos portos europeus.

A+ / A-

A Polícia Judiciária anunciou, esta quarta-feira, que desmantelou um grupo criminoso responsável pela introdução de grandes quantidades de cocaína na Europa, em colaboração com autoridades policiais de Espanha, Argentina e Perú, no âmbito da operação “Sagres-Lusitânia”.

Segundo a PJ, trata-se de um grupo “criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu, e na qual foram detidos quatro suspeitos, em Espanha, e apreendidos 510 Kg de cocaína”.

“A droga, transportada com recurso à utilização de contentores, era proveniente da América Latina e foi introduzida na Europa após a criação de uma rede empresarial de importação que utilizava diversos portos europeus”, esclarece a PJ, em comunicado, enviado à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A nota adianta que em Portugal foram desenvolvidas diversas diligências de investigação que permitiram identificar os vários circuitos comerciais utilizados pela organização criminosa, bem como proceder à identificação e controlo de vários contentores.

“No patamar da troca de informação e no quadro da cooperação policial internacional, foi possível identificar, desenvolver e analisar, em estreita cooperação com as autoridades policiais do Reino de Espanha, informação sobre os contentores utilizados e proceder ao seu acompanhamento até ao seu destino final, onde se procedeu à detenção dos principais responsáveis pela importação da droga para o continente europeu”, acrescenta a PJ.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 10 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas