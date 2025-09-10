Discurso de von der Leyen mostra que "Europa trava um combate pelo futuro"

A representante da Comissão Europeia em Portugal destaca a ideia de união transmitida por Ursula von der Leyen, esta manhã, em Estrasburgo.

A Europa trava um combate pelo futuro. Na verdade, atravessamos uma fase bastante complexa", adverte Sofia Moreira de Sousa sobre o discurso da presidente da Comissão Europeia.

Em declarações à Renascença, Sofia Moreira de Sousa, elogia todas as iniciativas apresentadas pela UE, mas ressalva que se não houver uma união dos 27 estados-membros as propostas caem por terra.

"Ursula elenca várias iniciativas da Comissão Europeia em diferentes áreas que demonstram claramente que não há tempo a perder. Temos de agir de forma assertiva, mas, acima de tudo, com unidade de propósito", defende.

A representante entende as palavras de von der Leyen como um alerta para a União Europeia (UE). "Significam que temos de acordar, ver o que se passa à nossa volta e perceber que aquilo que a Europa é, uma comunidade de democracias, mas há também entidades e atores internacionais que querem minar este Estado de Democracia e o Estado de Direito que nos caracteriza", sublinha.

A UE precisa de adotar uma postura "dissuasora" com capacidade de "produzir na Europa equipamentos a nível militar, mas definir também políticas inteligentes, como as várias propostas que foram colocadas hoje".

Sofia Moreira de Sousa defende que a Europa sabe "o que é preciso fazer, que é preciso ter realmente esta capacidade de avançar", mas "basta um Estado membro bloquear ou ter algo contra a tomada de uma decisão, que automaticamente esta decisão não pode ser tomada".

"Portanto, vamos ter que ter uma conversa, e isto aqui compete aos Estados membros, tentar encontrar formas de superarmos algumas situações de bloqueio", conclui.