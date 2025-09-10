Discurso de von der Leyen mostra que "Europa trava um combate pelo futuro"

10 set, 2025 - 12:33 • Ana Fernandes Silva
A representante da Comissão Europeia em Portugal destaca a ideia de união transmitida por Ursula von der Leyen, esta manhã, em Estrasburgo.
Em declarações à Renascença, Sofia Moreira de Sousa, elogia todas as iniciativas apresentadas pela UE, mas ressalva que se não houver uma união dos 27 estados-membros as propostas caem por terra.
A UE precisa de adotar uma postura "dissuasora" com capacidade de "produzir na Europa equipamentos a nível militar, mas definir também políticas inteligentes, como as várias propostas que foram colocadas hoje".
Sofia Moreira de Sousa defende que a Europa sabe "o que é preciso fazer, que é preciso ter realmente esta capacidade de avançar", mas "basta um Estado membro bloquear ou ter algo contra a tomada de uma decisão, que automaticamente esta decisão não pode ser tomada".
"Portanto, vamos ter que ter uma conversa, e isto aqui compete aos Estados membros, tentar encontrar formas de superarmos algumas situações de bloqueio", conclui.