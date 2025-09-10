Menu
Elevador Bom Jesus. Há 143 anos sem acidentes

10 set, 2025 - 13:59 • Isabel Pacheco

Com inspeções semanais, o funicular do Bom Jesus, em Braga, funciona há 143 anos sem incidentes. Em 2024 registou quase meio milhão de passageiros. E nem a tragédia do elevador da Glória, em Lisboa, parece afastar os turistas.

Elevador Bom Jesus. Há 143 anos sem acidentes

“Temos de imaginar uma balança”, começa por atirar Carlos, um dos quatro guarda-freios do elevador do Bom Jesus, ao explicar o sistema de funcionamento daquele que é o mais antigo funicular a funcionar no mundo através de contrapeso de água.

“São dois elevadores ligados por um cabo. O que está em cima mete água para fazer o peso suficiente e depois larga o travão. O que desce faz subir o que está em baixo”, resume Carlos, revelando o truque para balancear o peso certo.

“O guarda freio que está em baixo dá uns toquezinhos de sineta para informar o número de pessoas que sobem no ascensor. Cada toque equivale a cinco passageiros”. O máximo são 30 e “depende do peso de cada um”. “Isso também conta,” confidencia.

Entretanto, ouvem-se quatro toques. Faltam poucos minutos para a próxima viagem. É a estreia de Miguel, de oito anos, que veio pela mão do avô. O pequeno confessa-se ansioso enquanto o avô vai dando a lição de história do elevador - com 143 anos. "E sem registo de incidentes”, acrescenta o guarda-freio.

"Apareceu muita gente só porque aconteceu o acidente em Lisboa"

É também a primeira viagem de Alexandre, que veio de Sintra visitar o Bom Jesus. O turista esclarece logo que também conhece o Elevador da Glória que, na última quarta-feira, descarrilou, vitimando 16 pessoas.

“Agora vou experimentar este que é a contrapeso de água. O outro [da Glória] era por cabos. Vamos lá ver”, atira.

O acidente no elevador em Lisboa não parece ter assustado os passageiros que chegaram em peso no dia seguinte à tragédia. “Apareceu muita gente só porque aconteceu o acidente em Lisboa. Fizeram questão de vir aqui”, conta Carlos, quando é interrompido por um grupo de turistas franceses que perguntam se o sistema do funicular de Braga é o mesmo que funcionava no elevador acidentado.

O guarda-freio é pronto na resposta: “Não é o mesmo”, assegura. E passa a explicar: “Temos um sistema famoso de cremalheira com duas rodas dentadas. Quando queremos travar, o dente prende na cremalheira e para o elevador”. “O [Elevador] de Lisboa foi alterado e eletrificado há três anos”, explica.

Os turistas ouvem a explicação e, talvez mais descansados, seguem viagem.

