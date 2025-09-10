Elevador Bom Jesus. Há 143 anos sem acidentes

“Temos de imaginar uma balança”, começa por atirar Carlos, um dos quatro guarda-freios do elevador do Bom Jesus, ao explicar o sistema de funcionamento daquele que é o mais antigo funicular a funcionar no mundo através de contrapeso de água.

“São dois elevadores ligados por um cabo. O que está em cima mete água para fazer o peso suficiente e depois larga o travão. O que desce faz subir o que está em baixo”, resume Carlos, revelando o truque para balancear o peso certo.

“O guarda freio que está em baixo dá uns toquezinhos de sineta para informar o número de pessoas que sobem no ascensor. Cada toque equivale a cinco passageiros”. O máximo são 30 e “depende do peso de cada um”. “Isso também conta,” confidencia.

Entretanto, ouvem-se quatro toques. Faltam poucos minutos para a próxima viagem. É a estreia de Miguel, de oito anos, que veio pela mão do avô. O pequeno confessa-se ansioso enquanto o avô vai dando a lição de história do elevador - com 143 anos. "E sem registo de incidentes”, acrescenta o guarda-freio.

"Apareceu muita gente só porque aconteceu o acidente em Lisboa"

É também a primeira viagem de Alexandre, que veio de Sintra visitar o Bom Jesus. O turista esclarece logo que também conhece o Elevador da Glória que, na última quarta-feira, descarrilou, vitimando 16 pessoas.

“Agora vou experimentar este que é a contrapeso de água. O outro [da Glória] era por cabos. Vamos lá ver”, atira.

O acidente no elevador em Lisboa não parece ter assustado os passageiros que chegaram em peso no dia seguinte à tragédia. “Apareceu muita gente só porque aconteceu o acidente em Lisboa. Fizeram questão de vir aqui”, conta Carlos, quando é interrompido por um grupo de turistas franceses que perguntam se o sistema do funicular de Braga é o mesmo que funcionava no elevador acidentado.

O guarda-freio é pronto na resposta: “Não é o mesmo”, assegura. E passa a explicar: “Temos um sistema famoso de cremalheira com duas rodas dentadas. Quando queremos travar, o dente prende na cremalheira e para o elevador”. “O [Elevador] de Lisboa foi alterado e eletrificado há três anos”, explica.

Os turistas ouvem a explicação e, talvez mais descansados, seguem viagem.