IGAS propõe suspensão de 40 dias a médico cirurgião do Hospital de Faro

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) propôs uma suspensão de 40 dias, com perda de retribuição e antiguidade, a um dos dois médicos denunciados em 2023 por más práticas no serviço de cirurgia do Hospital de Faro.

A decisão consta das conclusões da IGAS ao processo disciplinar instaurado pela Unidade Local de Saúde do Algarve a um médico cirurgião principal denunciado por más práticas clínicas pela médica Diana Pereira, em abril de 2023.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As denúncias eram sustentadas em situações que poderiam configurar negligência médica no Serviço de Cirurgia Geral, no Hospital de Faro, pertencente na altura ao designado Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

No documento, disponibilizado por Diana Pereira nas redes sociais e confirmado pela própria à Lusa, a IGAS deu como provado que o médico com a sua conduta a título negligente violou os deveres gerais e especiais que lhe foram imputados.

Consequentemente, incorreu em cinco infrações disciplinares constantes da nota de culpa, considerando que, para cada infração, o artigo 328 do Código de Trabalho prevê uma sanção de 20 dias de suspensão, com perda de retribuição e antiguidade.

Contudo, adianta, que na ponderação da medida concreta da sanção a aplicar e considerado o princípio da proporcionalidade, a proposta é aplicar-se uma sanção disciplinar única de 40 dias de suspensão com perda de retribuição e antiguidade.

Pena de suspensão "muito reduzida"



Em declarações à Lusa, a médica Diana Pereira, atualmente a trabalhar no Centro Hospitalar São João, no Porto, considerou a pena de suspensão "muito reduzida, por tudo o que acabou por ficar provado" no âmbito do processo.

"É injusto, acho que os doentes mereciam muito mais. Isto também é só o processo disciplinar, porque a seguir vem o processo penal da justiça e aí, com certeza, haverá outras penas, que não só a suspensão dos 40 dias", destacou.