Incêndios: Suspeita de atear sete fogos em Vila Real fica em prisão domiciliária

10 set, 2025 - 23:28 • Lusa

A mulher foi ouvida hoje em interrogatório judicial e vai ficar sujeita a prisão domiciliária.

A mulher de 67 anos detida pela suspeita de ter ateado sete incêndios em área florestal entre agosto e setembro, em Vila Real, vai ficar em prisão domiciliária, disse hoje fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em comunicado, a PJ disse que os incêndios ocorreram entre 05 de agosto e domingo (7 de setembro), durante o dia, em Vale de Nogueiras, no concelho de Vila Real.

De acordo com aquela polícia os fogos consumiram áreas de mancha florestal constituídas, maioritariamente, por mato, pinheiro bravo e carvalhos e colocaram ainda em perigo alguns prédios urbanos, de valor consideravelmente elevado, que acabaram por não ser consumidos devido à rápida deteção e intervenção dos meios de combate, como populares, bombeiros e vários meios aéreos.

A mulher foi ouvida hoje em interrogatório judicial e vai ficar sujeita a prisão domiciliária.

Nesta detenção, a PJ de Vila Real contou a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural - Zona Interior Norte.

Em agosto, o concelho de Vila Real foi afetado por várias ignições, a maior das quais começou a 02 de agosto em Sirarelhos e se prolongou até 13 de agosto, tendo atingido uma área ardida de cerca de 6.000 hectares.

