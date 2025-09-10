Infarmed alerta para venda online de aparelhos falsos de medição do açúcar no sangue

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) alertou esta quarta-feira para a venda na internet de dispositivos falsos de medição do açúcar no sangue, recomendando que a sua aquisição só deve ser feita a entidades devidamente legalizadas.

"Estes produtos, frequentemente apresentados sob a forma de aparelhos semelhantes a oxímetros, são divulgados muitas vezes sob diferentes marcas, com promessas de resultados rápidos, fiáveis e indolores e, inclusivamente, fazem referência a alegadas 'aprovações' concedidas pelas autoridades competentes", adiantou uma circular informativa.

Segundo o documento, o Infarmed foi alertado, através dos mecanismos de cooperação com as autoridades congéneres, para o facto de ter sido identificado, em diversas plataformas online e nas redes sociais, o aumento da disponibilização de dispositivos alegadamente destinados a medir a glicémia - açúcar no sangue - de forma não invasiva, ou seja, sem necessidade de perfurar a pele.

A autoridade nacional adiantou ainda que não existe nenhum registo em como estejam a ser disponibilizados no mercado português dispositivos médicos com marcação CE que permitam a medição da glicémia de forma não invasiva.

"Produtos que reivindiquem esta finalidade provavelmente baseiam-se em alegações enganosas", alertou a circular, salientando que "qualquer referência a aprovação ou certificação por parte de uma autoridade competente" de um dos Estados-membro da União Europeia é falsa.

Perante isso, o Infarmed recomendou que os "dispositivos médicos devem ser adquiridos junto de operadores económicos devidamente legalizados", devendo ser evitada a sua compra em "websites´ ou plataformas "online´ não verificadas, uma vez que esta acarreta riscos para os consumidores por não haver garantia da qualidade, segurança e desempenho.