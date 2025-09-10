IVDP celebra o Dia do Vinho do Porto, um produto "para turistas ecléticos" que está a passar dificuldades

Esta quarta-feira comemora-se o dia do Vinho do Porto. Para celebrar esta data, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto celebra a iniciativa Port Wine Day, para dar a conhecer aos visitantes "as categorias, os estilos do vinho do Porto, e, ao mesmo tempo, possam visitar até o Instituto, a Delegação do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto", onde o evento decorre entre as 10h e as 19h, como conta à Renascença o presidente da IVDP, Gilberto Igrejas.

O dia 10 de setembro está marcado como o dia do vinho do Porto desde 1756, com a criação da região demarcada do Douro, pelas mãos de Marquês de Pombal.

Os anos passam pela produção e pelo consumo do Vinho do Porto, e muita coisa mudou. Atualmente, este vinho licorado é maioritariamente consumido pelos turistas que procuram a região pela gartronomia. "Não tenho a menor dúvida que quem bebe, quem consome vinho do Porto é, essencialmente, o mercado do turismo" refere o Presidente do IVDP, que diz que ao observar "as taxas turísticas de ocupação, e se olharmos para os visitantes da região do Mercado do Douro", é possível perceber "que o turista é muito eclético em termos de idade e em termos de abrangência".

O presidente diz que é "preciso aproveitar o conhecimento que nós temos da nossa região, e o enotorismo que nós temos fortemente vincado na nossa região do Mercado do Douro, e tentar através do turismo galvanizar também o consumo regrado e moderado dos vinhos da nossa região".

"Os agricultores são os verdadeiros motores do desenvolvimento da paisagem a que se construiu", assim como do "desenvolvimento turístico da região", diz Igrejas, que refere que " é também uma altura para o turismo dar uma retribuição àqueles guardiões, aos agricultores, que preservam este território".

"Há uma dificuldade de comerciaização dos vinhos a nível mundial, e o Porto não é excepção" confessa Gilberto Igrejas. "O decréscimo" pode sentir-se "por todo o mundo. Temos Champagne, temos Bordeaux, temos o novo mundo, a África do Sul, a Austrália, os Estados Unidos, todos estes países estão com problemas sérios ao nível da comercialização de vinhos".

"Os hábitos de consumo mudaram, há também uma pressão a nível da saúde para o menor consumo de bebidas alcoólicas, onde o vinho também se inclui", explica o presidente da IVDP, que diz ser importante "fazer o peso e contramedida e "apelar ao consumo regrado e moderado".

"As DOP Douro e Porto são marcadamente emblemáticas para o país em termos de exportação, e portanto se elas têm este marco, e se o mundo está hoje a consumir menos vinho, é necessariamente uma consequência também que vai acontecer ao nível da região do mercado do Douro".

O presidente do IVDP diz que, apesar do momento de maior fragilidade, o comércio "aproxima-se muito daquilo que foram os valores do ano passado. Nós podemos terminar o ano com valores aproximados em relação aos do ano passado ou a não variarem de forma muito significativa".