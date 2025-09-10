PJ detém oito suspeitos de criminalidade violenta

A Polícia Judiciária (PJ) deteve oitos suspeitos de crimes violentos no âmbito da operação “Honra Sangrenta”, realizada pela Unidade Nacional Contra Terrorismo.

Em causa estão estão crimes de homicídio, sequestro agravado, extorsão, ofensas à integridade física, ameaças e detenção e uso de armas proibidas.

Em comunicado, a PJ esclarece que os factos ocorreram em Lisboa, durante o passado mês de julho, “tendo os suspeitos, desde essa data, dado origem a vários episódios graves e violentos entre elementos de diferentes famílias”.

No âmbito da operação, a PJ realizou oito mandados de detenção e cerca de 20 mandados de busca domiciliária, não adiantando, no entanto, a data da detenção.

Nas diligências realizadas em zonas urbanas sensíveis da área metropolitana de Lisboa, estiveram envolvidos cerca de 90 inspetores da PJ, com o objetivo de proceder à detenção dos oito suspeitos da autoria dos crimes, todos com vastos antecedentes criminais, à localização de armas de fogo e à recolha de mais matéria probatória útil para a descoberta da verdade.

Ainda de acordo com a polícia de investigação criminal, no decorrer das buscas domiciliárias foram apreendidos: uma arma calibre 22, dois bastões, dois pés de cabra, uma navalha de ponta e mola, 1 stick de hóquei, 11 telemóveis e uma viatura dada como furtada.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 28 e 50 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para a aplicação da medida de coação, junto do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.