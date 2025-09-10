PJ deteve suspeita de sete incêndios florestais em Vila Real

Uma mulher, de 67 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter ateado sete incêndios em área florestal, no concelho de Vila Real.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que os incêndios ocorreram 5 de agosto e 7 de setembro de 2025, durante o dia.

A nota acrescenta que os fogos consumiram áreas de mancha florestal constituídas, maioritariamente, por mato, pinheiro bravo e carvalhos.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, os incêndios colocaram em “perigo alguns prédios urbanos, de valor consideravelmente elevado, que acabaram por não ser consumidos devido à rápida deteção e intervenção dos meios de combate (populares, bombeiros e vários meios aéreos)”.

A detida vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.