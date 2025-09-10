Pontos de Encontro de Emergência começaram a ser instalados em Lisboa

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa começou esta quarta-feira a instalar a sinalética dos Pontos de Encontro de Emergência, os locais seguros para onde se deve dirigir a população em caso de um acidente grave ou catástrofe.

O primeiro ponto foi colocado na Alameda das Universidades (PE09), num trabalho que terá continuidade ao longo das próximas semanas para que os 86 Pontos de Encontro de Emergência fiquem espalhados pela cidade.

De acordo com uma nota da Câmara Municipal de Lisboa, estes locais, que tinham já sido anunciados, "asseguram a assistência necessária em situações de emergência e facilitam a coordenação das operações de socorro, permitindo uma atuação célere e eficaz das equipas de emergência".

Foram definidos no âmbito da Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Lisboa (PMEPC), considerando os riscos identificados no documento, nomeadamente sismo, tsunami, acidente aéreo, acidente ferroviário, incêndios ou inundações, com "impacto grave na cidade e gerador da perda de habitação e de necessidade de bens e cuidados de primeira necessidade para grande parte da população".

Assim, em caso de acidente grave ou catástrofe que coloque em risco a segurança da população, poderá ser recomendada a evacuação de áreas afetadas para os Pontos de Encontro de Emergência, devendo os cidadãos ali permanecer e aguardar por agentes de proteção civil (polícia, bombeiros, INEM, etc.).

Segundo a nota camarária, a localização dos pontos foi definida através de "uma metodologia de análise de riscos e de visitas técnicas ao terreno", ou seja, foi tecnicamente avaliada tendo em conta critérios como "a exposição a riscos naturais e tecnológicos, capacidade para acolher um alargado número de pessoas, acessibilidade, estado de conservação do edificado contíguo, assim como outras características da área envolvente".

De acordo com informação anterior do município, os 86 pontos oficiais têm, em conjunto, capacidade para acolher mais de 600 mil pessoas e foram estabelecidos tendo em conta todas as freguesias.