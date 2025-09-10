Primeiras eleições livres não foram em 76: investigadores pedem correção a erro do Governo

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 132-A/2025, que enquadra as comemorações dos 50 anos do 25 de Novembro, contém um erro histórico.

Filipa Raimundo, professora no Iscte-IUL, e João Cancela, professor na Nova FCSH, assinam um artigo publicado esta quarta-feira no “Público”, onde contestam a afirmação constante na resolução, segundo a qual “foi possível realizar em 25 de abril de 1976 as primeiras eleições livres e democráticas em Portugal”.

“As primeiras eleições livres e democráticas em Portugal não aconteceram em 1976, como escreveu o Governo numa recente resolução, mas sim a 25 de abril de 1975”, escrevem os académicos, que consideram tratar-se de “um erro que importa corrigir”.

O texto oficial do Governo refere que o 25 de Novembro de 1975 contribuiu para criar as condições necessárias para a entrada em vigor da Constituição da República e a realização das “primeiras eleições livres e democráticas”, apontando erradamente para abril de 1976.

Raimundo e Cancela recordam que as eleições para a Assembleia Constituinte, realizadas em 25 de abril de 1975, foram “genuinamente livres, competitivas e plurais”, mobilizando mais de 5,7 milhões de eleitores e sendo amplamente reconhecidas como tal, tanto em Portugal como internacionalmente.

No artigo, alertam ainda para os riscos de perpetuar este erro: ofuscar os esforços que permitiram o sufrágio de 1975, desvalorizar o seu impacto no processo constituinte e desinformar a opinião pública sobre o percurso democrático do país.

Os autores consideram “especialmente preocupante” a presença deste erro numa resolução oficial publicada em Diário da República, num ano em que se assinalam precisamente os 50 anos dessas primeiras eleições livres.“É importante republicá-la, corrigindo este erro”, defendem.