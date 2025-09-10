Psicólogos pedem auditorias e validação científica das ferramentas de IA após suicídio de jovem

A Ordem dos Psicólogos alertou esta quarta-feira para a necessidade de auditorias e validação científica das ferramentas de inteligência artificial e mais literacia digital para prevenir casos como o de um adolescente que se terá suicidado com ajuda do ChatGPT. Este caso, que está a ser investigado nos Estados Unidos, envolve uma ação judicial movida pelos pais do jovem contra a OpenAI, acusando o assistente de Inteligência Artificial (IA) ChatGPT de ajudar o filho a tirar a própria vida, uma situação que levou a empresa a criar um mecanismo de controlo parental. A propósito no Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, assinalado esta quarta-feira, o presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Miguel Ricou, disse à agência Lusa que estes casos devem servir de alerta. "Estas situações dramáticas são exceções, como é evidente, como todas as catástrofes. E as coisas catastróficas servem para nos avisar e para nos lembrar de que estas coisas podem acontecer e para nos alertar para os cuidados que temos de ter", defendeu.



Sobre a decisão da OpenAI de criar um mecanismo de controlo parental, Ricou disse ser uma resposta reativa, defendendo que estas situações deviam ser prevenidas e não remediadas. "Esta decisão mostra, no fundo, uma assunção de que alguma coisa estava mal feita e que (...) termos estes modelos e acharmos que eles são meras ferramentas tecnológicas, que a sua aplicação é neutra e que não tem um valor por si só, é mentiroso", disse, defendendo que estas ferramentas precisam de ser éticas desde a origem. Controlar "não é suficiente e também tem defeitos"

Miguel Ricou sublinhou que este tipo de ferramentas representa uma relação interpessoal que não existe, mas que pode levar à criação de relações ilusórias com sistemas que não têm, nem devem ter, o papel de amigo. "Tem de haver uma resposta firme", disse o psicólogo, defendendo que a solução de dar aos pais a possibilidade de ligar a sua conta à dos seus filhos menores e controlar a forma como o ChatGPT responde "não é suficiente e também tem defeitos". Por um lado, pode ter o benefício de permitir uma intervenção precoce em situações de risco, "mas depois também tem riscos": "Ficamos descansados porque agora existe este mecanismo e não nos preocupamos mais, vamos deixar usar à vontade". Além disso, pode haver uma invasão da privacidade, alertou, considerando por isso evidente que este mecanismo não é suficiente e "não resolve o problema por si só". "Eu não estou a dizer que é negativo ou que não compreendo que eles o façam", ressalvou. Mas considerou que a medida visa, sobretudo, "aliviar a responsabilidade de quem cria o modelo: "Afinal de contas havia aqui uma possibilidade de controlo parental, se não o fizeram, a responsabilidade já não é nossa".

