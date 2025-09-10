Menu
Recluso ferido em incêndio na Prisão de Custóias

10 set, 2025 - 22:23 • Lusa

Recluso foi transportado para o hospital com ferimentos ligeiros, na sequência de fogo em detritos dentro de uma cela.

A+ / A-

Um recluso ficou esta quarta-feira ferido após um incêndio numa cela no Estabelecimento Prisional do Porto, em Custóias,, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio em detritos dentro de uma cela foi dado pelas 20h24 e, à chegada dos meios de socorro, o fogo já tinha sido extinto pelos guardas prisionais, referiu fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

Um recluso deste estabelecimento prisional em Matosinhos, distrito do Porto, sofreu ferimentos leves e foi transportado para uma unidade hospitalar, acrescentou.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Leça do Balio, Matosinhos-Leça e São Mamede de Infesta, e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital Pedro Hispano.

