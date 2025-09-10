Recluso ferido em incêndio na Prisão de Custóias

Um recluso ficou esta quarta-feira ferido após um incêndio numa cela no Estabelecimento Prisional do Porto, em Custóias,, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio em detritos dentro de uma cela foi dado pelas 20h24 e, à chegada dos meios de socorro, o fogo já tinha sido extinto pelos guardas prisionais, referiu fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Um recluso deste estabelecimento prisional em Matosinhos, distrito do Porto, sofreu ferimentos leves e foi transportado para uma unidade hospitalar, acrescentou.

Fonte da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) confirmou a ocorrência, adiantando que um recluso "pegou fogo ao colchão e a algumas roupas da sua cela individual".

O foco de incêndio foi "detetado em fase inicial e extinto pelos elementos da vigilância com os meios próprios do estabelecimento".

O recluso foi transportado para um hospital por precaução e "não houve necessidade de transferir ou realojar qualquer recluso", destacou ainda a mesma fonte da DGRSP.

Ainda de acordo com a Proteção Civil, para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Leça do Balio, Matosinhos-Leça e São Mamede de Infesta, e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital Pedro Hispano.