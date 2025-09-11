Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Direito do Trabalho

Anteproposta da lei laboral é "um documento de trabalho para começar um diálogo com os parceiros sociais"

11 set, 2025 - 05:59 • Rita Vila Real

A conferência Labour 2030 decorre entre os dias 11 e 12 de setembro na Alfândega do Porto, e debate temas ligados ao Direito do Trabalho.

A+ / A-

"Do meu ponto de vista, os direitos dos trabalhadores não são feridos", posição da organização da conferência Labour 2030, Pedro Condês Tomaz, relativamente à anteproposta sobre Direito do Trabalho que está a ser desenvolvida pelo governo português.

No momento em que se discutem propostas do Governo para alteração das leis laborais, a organização da Labour 2030 diz que o Ministério do Trabalho está ainda "a desenvolver um documento de trabalho para começar um diálogo com os parceiros sociais e até para ouvir um bocadinho a opinião pública da sociedade civil".

O advogado acredita que "temos de ter em consideração que existem algumas medidas que são medidas quase perspectivas. Ou seja, que foram lançadas aqui neste anteprojeto, sabendo de antemão que a possibilidade de passarem, seja na Assembleia da República, que à partida passarão, mas depois no crime do Tribunal Constitucional, é algo reduzido".

"Há pontos que não estão a a merecer a sensibilidade da opinião pública, na medida em que também há determinadas cortinas de fumo que estão a ser propagadas pelos sindicatos, também pelos partidos da oposição política, que olham para este documento não como uma oportunidade, mas apenas e só como mera política" aponta Condês Tomaz.

O advogado acrescenta que "não podemos ignorar que isto tem aqui uma panóplia de direitos que são conferidos aos trabalhadores que anteriormente não estavam previstos".

Esta quinta-feira começa o Labour 2030, um congresso que discute o futuro do Direito do Trabalho. O congresso, organizado pela Law Academy, apresenta, entre os dias 11 e 12 de setembro na Alfândega do Porto, mais de 200 oradores de várias nacionalidades para "tentar antecipar aquilo que são as novas dinâmicas laborais", num momento em que "é inegável o impacto da inteligência artificial nas relações de trabalho", como refere o advogado.

O congresso quer apresentar "soluções e propostas discutidas por profissionais de vários foros", tendo também em consideração temas como "a saúde mental do trabalho, que hoje tem uma importância extrema, a a saúde e segurança do trabalho e a gestão de recursos humanos", fatores que, para o organizador, são "atores essenciais no mundo do trabalho e que nos permitem também aqui um juízo em simbiose, todas estas entidades, para conseguirem gizar a melhor estratégia para lidar com estes desafios".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 11 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas