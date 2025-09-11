Direção da ACE - Escola de Artes demite-se após denúncias de alegados abusos por professores

A direção da ACE - Escola de Artes, no Porto, demitiu-se esta quinta-feira, após terem vindo a público, na última semana, testemunhos a dar conta de alegados casos de abusos por parte de professores daquela instituição ao longo de vários anos. "A Direção da ACE - Escola de Artes informa que, na sequência das recentes manifestações e do debate gerado em torno da nossa instituição, decidiu apresentar a sua demissão", lê-se num comunicado partilhado nas páginas oficiais daquela escola nas redes sociais. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A direção da escola, que leciona cursos profissionais artísticos do 10.º ao 12.º ano, refere que tomou a decisão por considerar que "o presente momento exige serenidade, estabilidade e a proteção da missão e dos valores que ACE - Escola de Artes representa". Na semana passada começaram a ser divulgadas em páginas nas redes sociais - nomeadamente "Mais um casting" e "Não tenhas medo" - testemunhos de alunos e ex-alunos da ACE a darem conta de um clima de intimidação, abusos e humilhação dentro da escola e de abordagens impróprias de professores.

Um dos principais visados é o ator António Capelo, que deu aulas na ACE até 2022. A juntar aos testemunhos partilhados nas redes sociais, surgiu um outro, tornado público pelo Bloco de Esquerda (BE). Num comunicado divulgado na terça-feira, o partido dá conta que recebeu na semana passada, "por parte de uma pessoa, eleita local do Bloco e antigo aluno do ator António Capelo, o relato presencial de atos muito graves cometidos por este professor de teatro". Segundo o BE, este relato, de factos alegadamente ocorridos há mais de dez anos, "é consistente com outros, citados publicamente nos últimos dias". "Isto é medonho". António Capelo fala em "cabala"

António Capelo disse estar a ser vítima de uma "cabala", com acusações falsas, e assegura que vai lutar na justiça pela sua honra e pela verdade. "Rejeito categoricamente qualquer tipo de ação que leve a um ato sexual com alunos. Rejeito categoricamente", declarou António Capelo à agência Lusa, assumindo que leu alguns dos depoimentos que vieram a público e dizendo que "alguns são um bocadinho tontos" e muitos não são de alunos seus. "Há muita gente a falar contra mim que eu não conheço de lado nenhum", disse. O ator, de 69 anos, atualmente a trabalhar numa telenovela em exibição na TVI, confessou que nunca se sentiu tão "injustiçado na vida", reiterando que são falsas as acusações anónimas que estão a ser publicadas nas redes sociais e contou ter apresentado uma queixa-crime no Ministério Público contra "uma página anónima no Instagram gerida por uma ex-aluna da escola ACE de Famalicão", porque diz ser "absolutamente contra este universo e este mundo que anda a julgar nas redes sociais anonimamente as pessoas", com coisas "absolutamente indescritíveis". António Capelo assume que, ao longo dos anos, convidou alunos para sua casa para "irem buscar livros" e "jantarem, porque precisavam de comer". O ator contou também que chegou a convidar alunos para viverem em sua casa, "porque não tinham onde viver". "Alojei durante dois meses um aluno que era do Algarve, que teve um acidente no Porto, teve de ser operado a uma perna e ficou em minha casa. Tratei dele como se fosse meu filho e agora sou acusado de levar meninos para casa", afirmou o ator.