"Epopeia das águas" leva a palco as memórias de uma travessa da cidade do Porto

"Epopeia das águas" é uma peça de teatro da companhia de teatro Palmilha Dentada parte das vivências dos dos moradores da Travessa das Águas, uma pequena veia da cidade do Porto. O autor, Rodrigo dos Santos, conta à Renascença que a peça recria um "ambiente único" onde as "pessoas que vivem cá, se cruzam conversam, têm dramas, histórias, coisas muito particulares", A peça, que estreia esta quinta-feira, "parte de um conceito microscópio para fazer uma reflexão maior", explica o também ator e encenador, que quer criar o exercício de "pensarmos um bocadinho o que é que nos falta para uma sociedade que promova mais os ideais da democracia". "Partimos daqui da nossa Travessa das Águas, que é uma rua muito idiossincrática, das poucas que existem ainda no Porto, com pessoas que vivem efetivamente cá, que se cruzam, que conversam, que têm dramas, histórias, coisas muito particulares", descreve Rodrigo dos Santos.

Uma casa na Travessa das Águas, no Porto. Foto: Rita Vila Real Travessa das Águas, no Bonfim, em plena cidade do Porto. Foto: Rita Vila Real Decorações das casas na Travessa das Águas, no Porto. Foto: Rita Vila Real

A peça, que sobe ao palco até 5 de outubro entre quintas-feiras e domingos às 19h30, surge como uma tentativa de interação e de agradecimento aos habitantes da rua: "Nós já fazemos também parte desta rua e queremos interagir com ela, de forma a retribuir com aquilo que a gente pode fazer, que é teatro." "A primeira coisa que a D. Carmelinda fez foi oferecer-nos uma panela de bifanas no dia em que fizemos a inauguração da sala", relembra Ivo, que mostra o carinho que a vizinhança mostra à companhia desde que lá se instalaram.

O retrato de uma travessa portuense

Carmelinda é uma das moradoras da Travessa das Águas, uma rua que, para ela, ganhou vida desde a instalação da companhia de teatro.

Lamentamos mas o seu browser deverá ser atualizado de forma a suportar esta funmcionalidade de audio. 0:00 / 0:00

"Estimular mais esta vivência pequena de rua", é desta forma que o encenador quer que a peça seja sentida, de forma a "perceber como é que as pessoas podem encontrar e entrar e ajudar, talvez consigamos sair dos nossos extremos e fazer uma apologia da democracia. Ou seja, talvez consigamos perceber que o que nos falta se calhar é acusar menos, culpar menos, odiar menos e conversar mais". Ana Ferreira, também moradora, realça o "viver em comunidade" e a inter-ajuda que se vive na Travessa, sem "nunca querer nada em troca".

Lamentamos mas o seu browser deverá ser atualizado de forma a suportar esta funmcionalidade de audio. 0:00 / 0:00

A peça quer "criar uma câmara de eco" para as situações quotidianas que todos vivem: "Há o fulano que sai às seis da manhã para ir buscar o pão, há a senhora que vai levar a comidinha à outra, há o cão que faz cocó e alguém o apanha, mas não devia ter apanhado, ou devia ter apanhado mais do que aquele cocó", diz comicamente. Para fortalecer o "pequeno retrato" deste "microcosmos", a companhia Palmilha Dentada vai espalhar pela travessa 17 painéis com fotografias e depoimentos que retratam as pessoas que inspiraram a peça.

Painéis criados pela companhia de teatro Palmilha Dentada para recordar as memórias da Travessa das Águas. Foto: Rita Vila Real Painéis criados pela companhia de teatro Palmilha Dentada para recordar as memórias da Travessa das Águas. Foto: Rita Vila Real

Conhecer estas pessoas e as suas dinâmicas para que elas também se conheçam entre si ainda mais e possam comemorar ainda mais esta rua que está quase sempre em festa" é o apelo final do encenador. As festas, principalmente o São João, são os momentos mais aclamados pela vizinhança, como recorda com carinho Carmelinda.

Lamentamos mas o seu browser deverá ser atualizado de forma a suportar esta funmcionalidade de audio. 0:00 / 0:00