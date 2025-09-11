​Ferry encalha no rio Sado entre Setúbal e Tróia

Um ferryboat encalhou esta quarta-feira pelas 20h30 no rio Sado, entre Setúbal e Tróia, avançou a RTP3 e confirmou fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A bordo da embarcação "Rola do Mar" estão cerca de 30 pessoas e quatro viaturas.

Ninguém ficou ferido e não há estragos materiais.

À espera da subida da maré

"A intenção da empresa é de aguardar maré e já tem um rebocador junto ao ferry, que também levou refeições ligeiras para os passageiros", destacou ainda a Autoridade Marítima Nacional.



A AMN apontou ainda à Lusa que a próxima tentativa de desatolar o ferry irá ocorrer pelas 02h00, com o efeito do aumento da maré e que o rebocador vai conseguir aproximar-se só a partir das 04h00.

A preia-mar (nível de maré mais alto) será pelas 07h00, acrescentou.