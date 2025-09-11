​Ferry que encalhou no rio Sado já regressou ao porto de origem

11 set, 2025 - 00:10 • Ricardo Vieira, com Lusa
[Atualizado às 07h00 com indicação de que ferry desencalhou]
Um ferryboat encalhou esta quarta-feira pelas 20h30 no rio Sado, entre Setúbal e Tróia, avançou a RTP3 e confirmou fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).
A bordo da embarcação "Rola do Mar" estavam cerca de oito pessoas e três viaturas.
Ninguém ficou ferido e não há estragos materiais.
Entretanto, o ferry já foi desencalhado e o ferry navegou em direção ao porto de origem, em Setúbal.
A embarcação voltou para trás e navegou pelos próprios meios, segundo as autoridades.