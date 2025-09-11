GNR dá início à operação “Escola Segura”

A Guarda Nacional Republicana (GNR) dá início esta quinta-feira à operação "Escola Segura" 2025/2026 e vai assinalar o regresso às aulas com um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação.

Em comunicado enviado à Renascença, a força de segurança explica que as ações vão abranger mais de 4.600 estabelecimentos escolares e mais de 678.000 alunos na sua área de responsabilidade, por todo o território continental.

“Estas ações têm como objetivo sensibilizar para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social”, esclarece a GNR.

A GNR indica que no âmbito do Programa Escola Segura (PES), a celebrar 33 anos de existência, no último ano letivo foram apreendidas 73 armas em ambiente escolar, destacando-se 53 armas brancas, seis armas de fogo e cinco de ar comprimido.

A força de segurança registou 2.354 crimes em ambiente escolar, destacando-se a ofensa à integridade física voluntária simples (890), a ameaça e coação (374) e o furto (183).

A GNR registou ainda 1.198 ocorrências de natureza não criminal, incluindo colaborações com as CPCJ (338), os relatórios de serviço (234) e as situações de abandono escolar (234).

Segundo os dados disponibilizados, no último ano letivo, foram realizadas 16.318 ações de sensibilização junto de 873.328 utentes da comunidade escolar abrangidos (alunos, professores, auxiliares de educação e encarregados de educação).

Alerta “para os perigos do bullying e do cyberbullying”

A GNR lembra que as escolas “são espaços privilegiados de liberdade, convívio e segurança, onde se reproduzem os valores fundamentais de uma sociedade democrática” e alerta “para os perigos do bullying e do cyberbullying, fenómenos que podem causar grande sofrimento emocional e, em casos mais graves, impactar negativamente a saúde mental e física das crianças e jovens”.

“É fundamental que a comunidade escolar esteja atenta aos sinais mais comuns destas práticas, sabendo reagir e prevenir este tipo de crime. Todos têm um papel ativo na promoção de um ambiente escolar seguro, saudável e inclusivo, onde a empatia e o respeito pelo próximo devem prevalecer”, assina a força de segurança.

Com o aumento expectável do fluxo de trânsito no regresso às aulas, a GNR informa que também será dada especial ênfase à segurança no transporte dos alunos, alertando os condutores para a obrigatoriedade da utilização de cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.

Conselhos da GNR

Aos jovens estudantes:

Utiliza sempre o cinto de segurança;

Aguarda pelos teus pais, familiares ou amigos dentro da escola;

Se te deslocares a pé, anda acompanhado ou em grupo, evitando locais isolados ou com pouca iluminação;

Mantém-te contactável durante o percurso de ida e regresso da escola;

Utiliza as passadeiras para atravessar a estrada;

Quando em grupo, faz uso de coletes refletores;

Memoriza no telemóvel o número do Posto da GNR local, guardando-o numa tecla de marcação rápida.

Em casos de bullying e cyberbullying:

Não sejas cúmplice, denuncia! Se presenciares ou souberes de atos de bullying, informa um adulto;

Educa os que estão ao teu redor, promove o respeito e a inclusão entre os teus colegas.

No cyberbullying, deves guardar as provas e manter os registos das mensagens ou dos conteúdos ofensivos;

Se fores a vítima, pede ajuda! Fala sempre com os teus pais, professores ou outro adulto de confiança e nunca interajas nem respondas diretamente a quem te está a magoar;

Se vires alguém a ser vítima, não partilhes, dá apoio, incentivando-o a pedir ajuda ou denuncia partilhando com um adulto.

Segurança Online:

Protege as tuas palavras passe e não as partilhes com ninguém;

Escolhe cuidadosamente o que compartilhas nas redes sociais, usando discrição ao publicar imagens, vídeos e conteúdos online;

Cuidado ao aceitar pedidos de amizade, comunicar, participar em conversas de vídeo ou enviar mensagens a pessoas que não conheces.

Violência no namoro:

Deverás reconhecer sinais de alerta, como o controlo excessivo, ciúmes doentios, insultos ou humilhações, assim como o ato de proibir de conviver com os amigos e colegas;

Se sentires que estás em perigo, procura imediatamente alguém ou um sítio mais seguro. Podes também ligar para o 112;

Sempre que te aconteça algo do género, fala de imediato com os teus pais, encarregados de educação ou com os teus professores.

Aos encarregados de educação: