GNR dá início à operação “Escola Segura”

11 set, 2025 - 08:17 • Olímpia Mairos
A Guarda Nacional Republicana (GNR) dá início esta quinta-feira à operação "Escola Segura" 2025/2026 e vai assinalar o regresso às aulas com um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação.
Em comunicado enviado à Renascença, a força de segurança explica que as ações vão abranger mais de 4.600 estabelecimentos escolares e mais de 678.000 alunos na sua área de responsabilidade, por todo o território continental.
“Estas ações têm como objetivo sensibilizar para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social”, esclarece a GNR.
A GNR indica que no âmbito do Programa Escola Segura (PES), a celebrar 33 anos de existência, no último ano letivo foram apreendidas 73 armas em ambiente escolar, destacando-se 53 armas brancas, seis armas de fogo e cinco de ar comprimido.
A força de segurança registou 2.354 crimes em ambiente escolar, destacando-se a ofensa à integridade física voluntária simples (890), a ameaça e coação (374) e o furto (183).
A GNR registou ainda 1.198 ocorrências de natureza não criminal, incluindo colaborações com as CPCJ (338), os relatórios de serviço (234) e as situações de abandono escolar (234).
Segundo os dados disponibilizados, no último ano letivo, foram realizadas 16.318 ações de sensibilização junto de 873.328 utentes da comunidade escolar abrangidos (alunos, professores, auxiliares de educação e encarregados de educação).
A GNR lembra que as escolas “são espaços privilegiados de liberdade, convívio e segurança, onde se reproduzem os valores fundamentais de uma sociedade democrática” e alerta “para os perigos do bullying e do cyberbullying, fenómenos que podem causar grande sofrimento emocional e, em casos mais graves, impactar negativamente a saúde mental e física das crianças e jovens”.
“É fundamental que a comunidade escolar esteja atenta aos sinais mais comuns destas práticas, sabendo reagir e prevenir este tipo de crime. Todos têm um papel ativo na promoção de um ambiente escolar seguro, saudável e inclusivo, onde a empatia e o respeito pelo próximo devem prevalecer”, assina a força de segurança.
Com o aumento expectável do fluxo de trânsito no regresso às aulas, a GNR informa que também será dada especial ênfase à segurança no transporte dos alunos, alertando os condutores para a obrigatoriedade da utilização de cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.
Aos jovens estudantes:
Em casos de bullying e cyberbullying:
Segurança Online:
Violência no namoro:
Aos encarregados de educação: