Greve no Metro: "Dá muito jeito. Mas é quando não há greve"

O corre-corre na estação intermodal do Cais do Sodré é o de sempre. Centenas de passageiros, vindos de barco da margem sul do Tejo, chegam ao mesmo tempo que outras centenas de passageiros acabados de chegar da linha ferroviária de Cascais.

Os dois magotes de gente juntam-se, mas, ao contrário do que se passou na passada terça-feira, já não dão de caras com o portão de acesso ao Metropolitano, fechado devido à paralisação parcial greve.

Mas houve exceções: houve quem não soubesse da greve, ainda que fosse o segundo dia de paralisação esta semana. Como Cândida Rodrigues, que espeta o dedo no vidro atrás do qual está um mapa da rede de carreiras da Carris, para perceber como vai fazer para chegar ao seu destino.

"Eu tenho uns exames a fazer e tenho de ir a Entrecampos. Mas como o 36 agora não sai daqui, tenho de apanhar o elétrico até à Praça da Figueira e ir a pé até ao Rossio, para apanhar esse autocarro", explica, dando a entender que conhece a fundo a rede da Carris.

"Aprendi à custa das greves no Metro, para não ficar descalça. O Metro dá muito jeito, mas é quando não há greve."

A fila para o autocarro vai aumentando, assim como os protestos de quem se queixa de alguns autocarros que já chegam cheios ao Cais do Sodré. A fila única onde todos esperam, que por vezes já entra na estação ferroviária, serve para apanhar uma das oito carreiras de autocarros e elétricos, o que induz em erro os mais distraídos, que acabam por ver partir o autocarro que queriam apanhar.

Mesmo o que apanham, por exemplo, um autocarro para ir para a Gare do Oriente, têm de preparar-se para quase uma hora de viagem, tal o trânsito.

Há depois os que não arriscam, sequer, ir de autocarro, e mesmo com trânsito, optam por um Uber. Mesmo percebendo, quando o chamam, que a tarifa em vigor é bem acima do habitual. Pelo menos no trajeto até à Gare do Oriente.